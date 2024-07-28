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Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı ve söndürme çalışmaları akşam da devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Gün boyu süren yangını söndürme çalışmaları akşam da devam ediyor. Ekiplerin iş makinaları ile yangının büyümesini engellediği ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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