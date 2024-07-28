Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Gün boyu süren yangını söndürme çalışmaları akşam da devam ediyor. Ekiplerin iş makinaları ile yangının büyümesini engellediği ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ