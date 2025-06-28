Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına 26 Saatten Fazla Mücadele

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin 26 saattir sürdüğü bildirildi.

Yangın, dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi. 10 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 100 personel ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Sarp arazi ve yolu bulunmayan alanda iş makineleri yol açıp yangına ulaşmaya çalıştı.

Yoğunlukla makilik alanda devam eden yangına müdahale 26 saattir sürerken, ekiplerin aralıksız çalışmasının devam ettiği, havadan müdahalenin kesilmeden sürdürüldüğü kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ