Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın, 12 Şubat ilçesi Suçatı Fındız mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına 11 arazöz, 1 helikopter ve 110 personelle müdahale ediliyor. - KAHRAMANMARAŞ