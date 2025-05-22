Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Çıktı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Çıktı
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi ve söndürme çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı, ekiplerin müdahaleye başladığı bildirildi.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye hem itfaiye hem de orman ekiplerini sevk etti. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili bölgeye ekiplerin ulaştığı, söndürme çalışmalarına başladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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