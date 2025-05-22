Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Başladı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına, itfaiye ve orman ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı, ekiplerin müdahaleye başladığı bildirildi.
Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye hem itfaiye hem de orman ekiplerini sevk etti. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili bölgeye ekiplerin ulaştığı, söndürme çalışmalarına başladığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa