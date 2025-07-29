Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: 3 Ev Kül Oldu

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: 3 Ev Kül Oldu
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına yoğun müdahale sonrası kontrol altına alınırken, evini kaybeden vatandaşlar yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucunda Çamlıbel ve Çakırdere mahallelerindeki 3 ev yanarak kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yanan evler görüntülendi. Evi yanan bir vatandaş, "Evimi görünce içim parça parça oldu zor şartlarda yaptırmıştım" dedi.

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere kırsalında 3 gün önce başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına yoğun şekilde müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan gösterdikleri müdahale sonucunda 3. günde kontrol altına alındı.

Çamlıbel Mahallesi'nde risk altındaki 23 konuttan 3'ü yanarak zarar gördü. Bölgedeki 130 vatandaş, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yanan evler görüntülendi.

"Evimi görünce içim parça parça oldu"

Orman yangınında evi yanan ve yetkililerden yardım bekleyen Kazım Nergiz, "Ben o gün çalışıyordum, yangını görmedim çocuklar aradı. Çocuklarımız ve ailemiz sağ olsun komşulara sığınmış. Evimi görünce içim parça parça oldu. Ağaç ve sac ile zor şartlarda yaptırmıştım. Şimdi Ilıca Mahallesi'ndeki baba evinde kalıyoruz" dedi.

Yangında Çakırdere Mahallesi'nde ahırı yanan İbrahim Nergiz ise, "O gün bir fırtına çıktı ki herhalde elektrik direğindeki teller şase yapınca yangın çıktı. Yangında hayvanları bıraktım. Ahırım yandı ama hayvanlarım telef olmadı çok şükür" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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