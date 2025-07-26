Kahramanmaraş'ta Orman Yangını

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarına başladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Suçatı mevkiinde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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