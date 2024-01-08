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Kahramanmaraş'ta Operasyonlar Sonucu 47 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 47 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan şahısları yakaladı ve adliyeye sevk etti. Operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Ayrıca trafik uygulamasında da işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 47 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haklarında arama kararı bulunan 70 şahsı, uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan 48 şahsı, hırsızlık olaylarına karışan 32 şahsı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 47'si tutuklandı.

Yakalanan şahısların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 203,1 gram metamfetamin, 199 sentetik ecza, 21 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik uygulamasında ise 68 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 31 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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