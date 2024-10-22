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Kahramanmaraş'ta Operasyonlar: 40 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Operasyonlar: 40 Kişi Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 40 kişi tutuklandı. 98 kişi çeşitli suçlardan yakalandı, önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftalık operasyonel faaliyetlerinin verilerini yayımladı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 80, uyuşturucu madde ticareti yapan 2, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 olmak üzere toplam 98 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 40 kişi ise tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda 49 kilo 638 gram skunk, 30,03 gram metamfetamin, 900,31 gram esrar, 107,88 gram bonzai, bin 140 sentetik ecza, 18 ruhsatsız tabanca ve 27 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 127 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 62 araca abartı egzozdan, 463 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Suç

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