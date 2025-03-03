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Kahramanmaraş'ta Operasyon: 58 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Operasyon: 58 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen polis operasyonlarında, çeşitli suçlardan yakalanan 99 kişiden 58'i tutuklandı. Aramalarda esrar, metamfetamin, eroin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polisin çeşitli suçlardan yakaladığı şüphelilerden 58'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 24 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 71, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 16 ve hırsızlık olaylarına karışan 12 kişi olmak üzere toplam 99 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 9 gram esrar, 70,89 gram metamfetamin, 160,7 gram bonzai, 19,49 gram bonzai hammaddesi, 55,81 gram eroin, 599 adet sentetik ecza ve 600 kutu makaron ele geçirildi. Ayrıca, 6 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Emniyet ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla taptığı denetimlerde ise yüksek sesle müzik dinleyen 107, araçlarında abartı egzoz kullanan 93 ve sürücü belgesi olmayan 463 kişiye cezai işlem uyguladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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