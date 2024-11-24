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Kahramanmaraş'ta Okul Duvarı 4 Aracın Üzerine Devrildi: 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Okul Duvarı 4 Aracın Üzerine Devrildi: 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta bir okulun duvarının devrilmesi sonucu 4 otomobil hasar gördü. Olayda baba ve iki çocuğu yaralandı, kurtarılma anları kameraya yansıdı. Yaralılardan çocukların durumu iyi, babanın hayati tehlikesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir okulun duvarının 4 otomobilin üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişinin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana gelmişti. Veli toplantısı için okula gelen veli ve öğrencilerin otomobillerini park ettiği esnada okulun duvarı 4 otomobilin üzerine devrilmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Meydana gelen olayda baba A.K. (50) ile çocukları D.K (12) ve H.E.K. (14) yaralanmıştı. Yaralıların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların durumlarının iyi olduğu, babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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