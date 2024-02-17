Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta müstakil bir ikamette çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın evin tamamına yayılmadan söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ