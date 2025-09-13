Haberler

Kahramanmaraş'ta Motosikletin Araca Çarpması Sonucu Kaza

Kahramanmaraş'ta motosikletli bir kurye, karşı şeritten gelen bir araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta motosikletin bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Haydarbey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletli kurye seyir halindeyken karşı şeritten önüne gelen bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada takla atarak yere düştü. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Araç kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

