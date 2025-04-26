Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Yaya Ağır Yaralı
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı. Yaralı yaya hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Ağır yaralanan yayanın hayati tehlikesi sürüyor.
Kaza, Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.Z. idaresindeki 46 AJU 642 plakalı motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan M.T. isimli yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan yayayı hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa