Kahramanmaraş'ta Motosiklet Denetimi: 76 Sürücü Kontrol Edildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri şehir merkezinde motosiklet denetimi yaptı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetmeli ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı trafik kazalarını önlemeye yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 76 sürücü kontrol edildi. 15 sürücüye belgesiz motosiklet kullanmaktan, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye kask takmamaktan, 2 sürücüye abartı egzozdan ve 7 sürücüye ise diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ