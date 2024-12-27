Kahramanmaraş'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 52 ET 201 plakalı minibüs ile 46 AF 129 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibince çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ