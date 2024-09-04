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Kahramanmaraş'ta minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs, domates yüklü traktöre çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Acil Durum 3-sayfa Güncel Yaşam Polis Afşin Kaza

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