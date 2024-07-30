Kahramanmaraş'ta metruk bir evde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi'ndeki metruk bir ikamette çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ