Kahramanmaraş'ta Mermer Blokların Devrilmesiyle 2 İşçi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Mermer Blokların Devrilmesiyle 2 İşçi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta mermer blokların devrilmesi sonucu iki işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bir işçinin durumu ağır.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde mermer blokların devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 2. Mahrutçular Sitesi'nde meydana geldi. Mermer taşıma işlemi sırasında bir anda mermer blokları devrildi.

İki işçi mermer blokları altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaralıları kurtararak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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