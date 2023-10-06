Kahramanmaraş'ta Kuyumcuya Hırsızlık

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsızlar, altınları çalıp kayıplara karıştı.

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuya duvarı delerek giren hırsızlar, altınları çalıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kuyumcu, dükkanı kapatarak cuma namazına gitti. Bunu fırsat bilen hırsızlar, kuyumcunun duvarını delerek dükkana girdi. Kısa sürede altınları çalan şahıslar, kayıplara karıştı.

Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ