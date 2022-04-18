Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın - Haberler

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Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

Kahramanmaraş'ta iş yerine çevrilen bir dairede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta iş yerine çevrilen bir dairede kumar oynadığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesindeki bir dairenin kumar oynamak amacıyla kullanıldığı, ruhsatsız iş yerine çevrildiği tespit edildi. Ahlak Büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dairede bulunan 12 kişi yakalandı.

Polis ekipleri iş yerine çevrilen dairede oyun masaları, iskambil kağıtları, zar ve zar atmaya yarayan kutular ele geçirdi.

12 kişi hakkından adli işlem ve idari para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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