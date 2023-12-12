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Kahramanmaraş'ta kumar operasyonunda 8 bin 187 liraya el konuldu

12 Aralık 2023 09:10 Güncelleme: 09:12 Abone Ol

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 8 bin 187 liraya el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beş farklı işyerinde kumar oynandığının bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 elektronik cihaz ile toplamda 8 bin 187 lira ele geçirildi. İşletme hakkında adli işlem yapıldı.