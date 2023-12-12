Kahramanmaraş'ta kumar operasyonunda 8 bin 187 liraya el konuldu
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 8 bin 187 liraya el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beş farklı işyerinde kumar oynandığının bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 elektronik cihaz ile toplamda 8 bin 187 lira ele geçirildi. İşletme hakkında adli işlem yapıldı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 8 bin 187 liraya el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık İlçesi Narlı bölgesinde beş farklı işyerinde kumar oynandığının bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynanmasını sağlayan 6 elektronik cihaz ile toplamda 8 bin 187 liraya el koydu.
İşletme hakkında, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ