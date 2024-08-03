Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik aksamdan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Olayın ardından inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan konteyner yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçedeki konteyner kentte çıktı. Elektrik aksamdan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ