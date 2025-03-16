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Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı
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Afşin ilçesi Anzorey Mahallesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilerek itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı ve ilgili incelemelere başlandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Afşin ilçesi Anzorey Mahallesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanamadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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