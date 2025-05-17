Kahramanmaraş'ta Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralanan 6 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada yaralılardan 2'si hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 kişiden 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi sınırlarına meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, mahalle yolu üzerinde karşı istikametlerde seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere gönderildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Erol Poyraz ve yabancı uyruklu 13 yaşlarındaki Ömer A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken 4 yaralının tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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