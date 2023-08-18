Kahramanmaraş'ta Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Teyfik Erkek'in (55) cesedi bulundu. Yapılan incelemede Erkek'in kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Teyfik Erkek'in (55) cesedi bulundu. Yapılan incelemede Erkek'in kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Teyfik Erkek, dün saat 18.00 sıralarında Çiğşar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları Erkek'i armaya çıktı ancak bir sonuç alınamayınca 112'den yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. 3 jandarma arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarının sonucunda Teyfik Erkek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Teyfik Erkek'in kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkek'in cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.