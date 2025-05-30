Kahramanmaraş'ta Kardeşini Vuran Ağabey Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Kardeşini Vuran Ağabey Gözaltına Alındı
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Kahramanmaraş'ta bir bakkalda meydana gelen olayda, ağabey M.K. tarafından vurulan 16 yaşındaki kardeşi Ömer K. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda başkasına silahı ile ateş eden ağabey, 16 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsalda bulunan Selimiye Mahallesi'ndeki bir bakkal da meydana geldi. İddiaya göre,22 yaşındaki şüpheli M.K. iş yerine gelen bir kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahıyla ateş etti. Kurşun orada bulunan şüphelinin kardeşi Ömer K. isabet etti. Ağır yaralanan kardeş bir araçla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Yaralı genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey M.K. ise hastaneye gelince polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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