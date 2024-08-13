Kahramanmaraş'ta Karaca ve Geyik Trofesi Operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis yaptığı operasyonda karaca ve geyik trofesi ele geçirdi. Olayda ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karaca ve geyik trofesi kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Polis yaptığı operasyonda 34 karaca kafatası ile birlikte boynuzu, 1 tek karaca boynuzu, 18 karacaya ait alt diş trofesi, 1 yaban domuzu dişi trofesi ve 1 üst kafatasıyla birlikte kızıl geyik boynuzu ele geçirildi. Olayla ilgili A.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ