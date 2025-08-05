Kahramanmaraş'ta Kamyonet Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Kamyonet Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, kamyonetteki atık malzemelerin bilinmeyen bir nedenle yanması sonucu meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içindeki bir kamyonetin kasasında çıktı. Alınan bilgiye göre, kamyonet kasasında bulunan atık malzemeler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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