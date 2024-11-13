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Kahramanmaraş'ta Kamyonet Kazası: 5 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kamyonet Kazası: 5 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı kamyonet, refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüje çıkıp ağaca çarparak yan yattı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Lütfi Köker Bulvarı üzerinde meydana geldi. G.Ç. sevk ve idaresindeki 46 ACR 308 plakalı Toyota marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarpıp yan yattı. Meydana gelen kazada G.Ç., B.D., E.B., I.Ş. ve A.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, I.Ş. ve A.K.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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