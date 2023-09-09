Kahramanmaraş'ta Kamyon Vinç Yardımıyla Cenaze Defneden Kalabalığın Arasından Kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta cenaze defneden kalabalığın arasına dalarak 5 kişinin ölümüne, 25 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, Andırın ilçesinde Darıovası mevkiinde meydana geldi. Kum yüklü kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 5 ölü, 2'si ağır 25 yaralandı.

Kalabalığın bulunduğu alana devrilen kamyonun altında kalan vatandaşlar kurtarılırken, kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle maddi hasar oluşurken, ekipler kamyonu olay yerinden kaldırdı. Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, cansız beden olma ihtimaline karşı ekipler elleriyle alanda arama yaptı.

Olay ile ilgili cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, feci kaza ile ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor. - KAHRAMANMARAŞ