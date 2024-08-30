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Kahramanmaraş'ta Kamyon ve Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen kazada, yük taşıyan kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta yük taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi ölürken, kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. (30) sevk ve idaresindeki 52 ACM 573 plakalı Mercedes marka kamyon ile Ercan Toprak (46) sevk ve idaresindeki 46 AIB 123 plakalı Citroen marka otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon, hafif marka ticari aracı yaklaşık 70 metre boyunca sürükledi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ercan Toprak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden Ercan Toprak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı anlar ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Onikişubat 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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