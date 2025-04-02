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Kahramanmaraş'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen kamyonun içinde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun karayolunda 34 KRB 224 plakalı kamyon seyir halindeyken yağışlı havanın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Devrilen kamyonun kenara çekilmesiyle kapanan yol ulaşıma açıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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