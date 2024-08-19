Kahramanmaraş'ta kafası plastik kavanoza sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir yavru kedinin kafası plastik kavanoza sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minik kediyi kurtardı.
Kahramanmaraş'ta kafası plastik kavanoza sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde bir yavru kedinin kafası plastik kavanoza sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, minik kediyi kurtardı. - KAHRAMANMARAŞ