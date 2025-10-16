Haberler

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 57 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde yapılan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında, jandarma ekipleri 57 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda tarihi objeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son bir hafta düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Ekim 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir çok operasyon yaptı. Ekiplerin operasyonunda 57 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet tarihi sikke, 4 adet tarihi obje, 540 kilogram kıyılmış tütün, 42 adet uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Ekipler şüpheliler hakkında adli işlemleri yaparken, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
