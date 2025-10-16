Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonları: 57 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir hafta düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Ekim 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir çok operasyon yaptı. Ekiplerin operasyonunda 57 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet tarihi sikke, 4 adet tarihi obje, 540 kilogram kıyılmış tütün, 42 adet uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Ekipler şüpheliler hakkında adli işlemleri yaparken, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ