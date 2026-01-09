Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Kaçakçılık kapsamında ele geçirilenler arasında gümrük kaçağı cep telefonları ve içi kıyılmış tütün ile dolu makaronlar bulunuyor.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendi alanlarında çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik merkez ve Elbistan ilçesinde operasyonlar yapıldı. Kaçakçılık operasyonlarında farklı markalarda 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 bin 320 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, bin 600 dal boş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Kaçakçılıkla ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekiplerinin çalışmasında ise 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14,14 gram esrar, 184 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçakçılıktan 3, uyuşturucudan ise 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti