Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 75 Kilogram Nargile Tütünü ve 23 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 75 kilogram nargile tütünü ile 23 adet cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda ve açık vaziyette toplam 75 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ