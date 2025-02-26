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Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 287 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 287 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 287 bin gümrük kaçağı makaron, 19 bin 200 doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 milyon 287 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 1 milyon 287 bin gümrük kaçağı makaron, 19 bin 200 doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik sigara dolum makinesi, 1 hava kompresörü ve 26 bin 100 sigara doldurma poşeti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.D., O.B. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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