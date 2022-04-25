Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta yapılan denetimde bir otomobilin bagajından 2 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, Narlı mevkisinde yol kontrol noktasındaki uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Arama yapan ekipler, bagaj kısmında 2 bin 590 paket sahte bandrollü kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili S.D. (41) isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa