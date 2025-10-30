Haberler

Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Suç Operasyonu: 294 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Suç Operasyonu: 294 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri son bir haftada yaptıkları operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişiyi yakalayarak tutukladı. 294 aranan şahsın yakalandığı çalışmalarda, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içinde aranan şahıslar ve çeşitli suçlara karışanlarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarında 294 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay, istismar suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası olanların da yer aldığı 14 firari hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde ticareti ile izinsiz kazı gibi çeşitli suçlardan da 63 şüpheliyi yakalayan jandarma ekipleri gerekli adli işlemi yaptı. Adli işlemleri yapılan şüphelilerden 2'si tutuklandı. Ekiplerin çalışmalarında 12 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 27 mermi, 1 detektör, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve bonzai ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Türkiye'de gol makinesi olan Kabongo Kasongo toprak sahaya kadar düştü

Türkiye'de gol makinesiydi! Toprak sahaya kadar düştü
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.