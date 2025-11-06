Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 287 Gözaltı, 10 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalanan 287 şahıstan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim - 4 Kasım 2025 tarihleri arasında il ve ilçe cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda suç unsurunu ele geçirdi, 287 aranan şahsı da yakaladı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklandı. Cezaevine gönderilen şahıslardan 2'sinin 4 ile 5 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışmasında 3 adet av tüfeği, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddeler ile 1 adet dedektör ve 30 adet kaçak kazıda kullanılan malzeme ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ