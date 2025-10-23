Haberler

Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonları: 269 Şahıs Yakalandı, 22'si Tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 269 aranan şahsı yakaladı. Yakalananlar arasında FETÖ/PDY ve DEAŞ ile bağlantılı kişiler de yer alıyor. 22 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda aranan 269 şahıs yakalanırken, bu kişilerden 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. (46) yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekiplerince 21 Ekim'de Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda ise, FETÖ/PDY terör örgütüne "bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. (46) yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Afşin ilçesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda, "terör örgütüne üye olma" suçundan H.A. (41), H.A. (39), K.H. (35), M.Y. (37), Y.E. (28), Y.E.K. (25) ve H.E. (42) isimli 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 8 sim kart, 3 USB bellek ve 1 laptop ele geçirildi.

Genel asayiş ve terör operasyonları kapsamında ele geçirilen 3 tabanca ile 1 av tüfeğine el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda aranan toplam 269 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 22'si tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

title
