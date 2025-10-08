Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonları: 269 Şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda aranan 269 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Afşin, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Göksun ilçelerinde son bir haftada bir çok adrese operasyon yaptı. Operasyonlarda 269 şahıs yakalandı, 2's tabanca 8 silah ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler yapılırken 11'i cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen 11 şahıstan bazılarının 5 yıl ile 7 yıl arasında 'Hırsızlık ve Dolandırıcılık' suçlarından cezalarının olduğu bildirildi. Yabancı uyruklu A.K.'nin (30) terör örgütü DEAŞ'a katıldığı 2013 ile 2016 yılları arasında Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütü FETÖ/PDY üye olma suçundan 2 şüphelinin de yakalandığı adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmasında Dulkadiroğlu ilçesinin kırsaldaki bir mahallenin sınırlarında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen bir sığınağın tespit edilerek imha edildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ