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Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonları: 101 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonları: 101 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir ay içinde terörden uyuşturucuya birçok alanda operasyon düzenledi. Toplam 101 şüpheli tutuklanırken, organize suç çetesi de çökertildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri son bir ayda uyuşturucu tacirlerinden, organize suç örgütlerine terörden çeşitli suçlara kadar birçok operasyon yaptı, yakalanan 101 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde terörden asayişe, organize suçlardan uyuşturucuya kadar birçok alanda çalışma yaptı. Terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Kişilere karşı işlenen 145 suçun tamamı aydınlatılan ekipler, ruhsatsız silah ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 9 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirdi. Bu çalışmalarda yakalanan 206 kişiden 66'sı tutuklandı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bir de organize suç çetesi çökertildi. Çetenin 16 üyesi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda ise 313 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 19 şüpheli tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 60 gram Skunk, 110 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 62 adet Captagon ve 250 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 41 sosyal medya hesabı hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Ekiplerin yaptığı başarılı operasyonlarla toplam 101 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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