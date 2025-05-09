DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Kahramanmaraş'ta Jandarma'dan Baskın: 222 Şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Jandarma'dan Baskın: 222 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda aranan 222 şahıs yakalanırken, çok sayıda kaçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de ceza uygulamaları yapıldı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarla aranan 222 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 222 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 99 adet sikke, 48 adet tarihi obje, 90 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 61 adet sentetik hap, 300 adet Captagon hap ve 1,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 31'inin silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile uyuşturucu madde kullanımı suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda yakalananlardan 2'sine ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca son bir haftada trafik timleri tarafından 10 bin 421 aracın kontrol edildiği, kurallarını ihlal eden bin 72'i sürücüye 3 milyon 688 bin 697 TL ceza uygulandığı, 127 aracın trafikten men edildiği, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 4 şahsın sürücü belgesinin de geri alındığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.