Kahramanmaraş'ta Jandarma'dan Baskın: 222 Şahıs Yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarla aranan 222 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir hafta içerisinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 222 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 99 adet sikke, 48 adet tarihi obje, 90 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 gram skunk, 7 gram metamfetamin, 61 adet sentetik hap, 300 adet Captagon hap ve 1,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 31'inin silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile uyuşturucu madde kullanımı suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda yakalananlardan 2'sine ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca son bir haftada trafik timleri tarafından 10 bin 421 aracın kontrol edildiği, kurallarını ihlal eden bin 72'i sürücüye 3 milyon 688 bin 697 TL ceza uygulandığı, 127 aracın trafikten men edildiği, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 4 şahsın sürücü belgesinin de geri alındığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ