Kahramanmaraş'ta Jandarma 281 Aranan Şahsı Yakaladı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri aranan 281 şahsı yakaladı, biri FETÖ üyesi hükümlü 13 kişiyi cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içerisinde aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 281 şahıs yakalandı, 3'ü ruhsatsız tabanca 7 silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 13'ünün hükümlü olduğu yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi. Yakalanan hükümlü şahıslardan S.A.'nın ise terör örgütü FETÖ üyesi olmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ