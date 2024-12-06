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Kahramanmaraş'ta İzinsiz Gösterilere Karşı Tatbikat Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta İzinsiz Gösterilere Karşı Tatbikat Gerçekleştirildi
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, izinsiz gösterilere karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta, polis ekipleri kalabalığı kontrol altına almak için çeşitli taktikler sergiledi ve gerçekçi senaryolar uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izinsiz gösterilere karşı etkin müdahale çerçevesinde gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin koordinasyon becerileri ve olaylara müdahale yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan tatbikat merkez spor kompleksinde gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosunda, izinsiz bir gösteriye müdahale edilmesi canlandırıldı. Göstericiler rolündeki grup, biber gazı, taş ve sopalarla polis ekiplerine saldırırken, güvenlik güçleri gerçek bir olayda uygulanacak müdahale yöntemlerini hayata geçirdi.

Senaryo gereği, ekipler toplumsal olaylara karşı kullanılan çeşitli taktikleri başarıyla sergileyerek kalabalığı etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri, grubu kontrol altına almak için ilk etapta barışçıl yöntemler uyguladı. Ancak olayların şiddetlenmesi üzerine, kademeli müdahale yöntemlerine geçilerek grup dağıtıldı. Özel eğitimli çevik kuvvet ekiplerinin yer aldığı tatbikat, geniş bir alanda organize edildi ve izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Tatbikatta, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla çeşitli taktikler sergilendi. Barikat kurma, kalabalığı kontrol etme, taşkınlıkları engelleme gibi temel eğitimlerin yanı sıra, sahte göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla gerçekçi bir atmosfer oluşturdu. Polislerin hem bireysel hem de ekip olarak uyum içinde hareket etmesi, eğitimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Tatbikatın ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Nuretttin Gökduman, "Arkadaşlarımız aldıkları eğitimlere uygun olarak başarılı bir şekilde tatbikatı icra ettiler. Gerektiğinde her türlü duruma hazırlık yapmak amacıyla bugün toplumsal olaylarla ilgili, geçtiğimiz ay özel harekatımızın operasyonel faaliyetlerle ilgili tatbikatlarımızı tamamlamış olduk mühim. Arkadaşlarımız personelimiz her zaman kendi görev alanımızla ilgili verilebilecek olması gereken müdahale edilmesi gereken herhangi bir durumda görevlerini hazır olduklarını gördük" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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