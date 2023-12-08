Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Üçüncü Kez Çöktü

Kahramanmaraş'ta istinat duvarı üçüncü kez çöktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında çöken, ardından şiddetli yağmur sonrası ikinci kez çöken istinat duvarının bir kısmı tekrar çöktü.

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce iki kez çöken istinat duvarı, gün boyu devam eden şiddetli yağmur sonrası üçüncü kez çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çöküntünün olduğu alana güvenlik şeridi çekti.

4 evin göçük tehlikesi altında olduğunu ifade eden mahalle sakini Selehattin Gökdeniz, "Deprem zamanında buranın bir kısmının burası uçmuştu. Gereken ilgili kurumlara da gittik. Burası daha sonra bir kez daha uçtu. Şu anda şiddetli yağmur sonrası uçtu. Zabıta ekipleri geldi, AKEDAŞ gelmedi panosu yerde yatıyor. Kanalizasyon boşa akıyor. Şu anda bizim hayatımız söz konusu. 4 evde dört kişiden 16 kişinin canı tehlikede. Biz nerede kalacağız?" dedi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, maddi hasar oluştu.