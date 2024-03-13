Kahramanmaraş'ta İstinat Duvarı Çöktü, Toprak Kayması Meydana Geldi
Kahramanmaraş'ın Onikisubat ilçesinde bulunan Mercimektepe Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Olayda çok sayıda araç zarar gördü ve maddi hasar oluştu. Can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.
Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çökerken toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda çok sayıda araç zarar gördü.
Olay, Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki istinat duvarı bir anda çökerek toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ