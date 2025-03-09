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Kahramanmaraş'ta İşçi Konteynerlerinde Yangın

Kahramanmaraş'ta İşçi Konteynerlerinde Yangın
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Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kalmakta olduğu konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, can kaybı olmamakla birlikte maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Can kaybının yaşanamadığı yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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